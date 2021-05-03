Агутин объяснил свои слова о «стыдной» песне Manizha для «Евровидения»

Певец Леонид Агутин объяснил, что его комментарий о «стыдной» песне исполнительницы Manizha (Манижа Сангин) для музыкального конкурса «Евровидение» поняли превратно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Превратное понимание сказанного — это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"?» — написал артист. Он добавил, что Первый канал, который организовывал народное голосование для выбора представителя от России на конкурс, это «по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути».

Материалы по теме Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории? Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?

По словам Агутина, не все и не всегда сходятся во мнении, и это нормально. Певец указал, что он лично считает композицию Russian Woman («Русская женщина») слабой, но «сильно подозревает, что на Первом такого же мнения». В то же время, «зритель выбрал то, что выбрал», а потому из произведения теперь нужно выжать достойный результат, добавил артист. Он также пожелал Manizha удачи.

Ранее сообщалось, что Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» назвал произведение артистки слабым и пустым с профессиональной точки зрения. Он также отметил, что Следственному комитету надо проверять не певицу — «надо систему проверять, как она туда попала».

До этого российская певица Алла Пугачева в эфире шоу «Музыкалити» поддержала Manizha.

Проверку песни начал Следственный комитет России после жалобы редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы заявления считают, что композиция оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.