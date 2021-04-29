Нидерланды окончательно разрешили зрителей на «Евровидении»

Правительство Нидерландов окончательно разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

По информации издания, билеты на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнут продавать 8 мая. При этом зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 24 часов. Всего в зал допустят не более 3,5 тысячи зрителей.

О том, что зрителям разрешат присутствовать на «Евровидении» в рамках эксперимента, сообщалось в начале апреля. Однако тогда допускалась возможная отмена этих послаблений при ухудшении эпидемиологической обстановки. Также отмечалось, что на мероприятие приглашают только жителей Нидерландов.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию на нем представит певица Manizha.