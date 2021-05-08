Певица Manizha изменила текст скандальной песни для «Евровидения»

Представительница России на конкурсе «Евровидение» Manizha (Манижа Сангин) провела первую репетицию в Нидерландах и ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции. Видео с ее выступлением опубликовано на YouTube-канале конкурса.

На пресс-конференции Manizha призналась, что «несколько изменила» текст скандальной конкурсной песни Russian Woman («Русская женщина»). Она объяснила, что хочет своим выступлением «не отскочить от стены, а сломать ее», передает ТАСС.

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На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани из разных регионов России. Manizha утверждает, что лоскутки национальных костюмов ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Вместе с ней на сцену выйдут четверо бэк-вокалистов, а на фоновом экране появятся женщины разного возраста — представительницы народов России и знаменитости: Чулпан Хаматова, Александра Бортич и Татьяна Буланова. Их видеоролики в финале номера складываются в слова Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.

Песня Manizha прошла национальный отбор на «Евровидение», одержав победу в зрительском голосовании в прямом эфире Первого канала 8 марта. Помимо нее, на участие в музыкальном конкурсе претендовали группа Therr Maitz и дуэт #2Маши.

После национального отбора музыканты и политики стали подвергать композицию Russian Woman критике. Певец и продюсер Леонид Агутин назвал песню стыдной. Проверку композиции начал Следственный комитет России после жалобы редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы заявления считают, что песня оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.

Российская певица Алла Пугачева в эфире шоу «Музыкалити» поддержала Manizha.