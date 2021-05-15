Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Manizha на «Евровидении»

Резидент Comedy Club Павел Воля в очередном выпуске комедийной передачи высмеял спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, раскритиковавшую песню певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангян) для конкурса «Евровидение». Комик нашел на замену певице настоящую «русскую женщину», передает Teleprogramma.pro в субботу, 15 мая.

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«Песня Manizha не понравилась Матвиенко. Подумал, что Игорь Матвиенко опытный продюсер и к его мнению надо прислушаться. Рыжий же из "Иванушек" как-то нашептал на квартиру в Москве. А потом понял, что речь идет о спикере Совета Федерации», — отметил Воля.

Комик обратил внимание на то, что Совет Федерации запросил у Первого канала данные о ходе голосования по выбору песни от России для участия в состязании: «Молодцы. С другими голосованиями мы разобрались».

Воля призвал заменить Manizha на конкурсе на певицу Надежду Кадышеву. «Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — пошутил он.

8 марта песня уроженки Таджикистана Manizha прошла национальный отбор Первого канала на «Евровидение», победив в зрительском голосовании в прямом эфире. Ее композицию Russian Woman («Русская женщина») затем принялись критиковать музыканты и политики. Матвиенко, в частности, поручила запросить информацию о процедуре подсчета голосов Первым каналом.