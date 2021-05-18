Участник «Евровидения» от Литвы высказался о песне Manizha

Вокалист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий Литву на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», высказался о песне певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) Russian Woman, с которой она выступит на состязании от России. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале состязания.

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«[Manizha] очень смелая! Как я понимаю, она поет о стереотипах и она хочет уничтожить их, поскольку они устарели. Я с тобой!» — сказал Валюкявичюс.

Первый полуфинал «Евровидения», в котором примут участие The Roop и Manizha, пройдет вечером 18 мая. Литовский коллектив выступит на состязании с треком Discoteque. Финал «Евровидения» состоится 22 мая.

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