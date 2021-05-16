В Нидерландах стартовало «Евровидение-2021»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме, сообщает ТАСС. Однако принять участие в торжественной церемонии в Нидерландах из-за коронавируса смогли 34 страны из 39.

Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас, по ковровой дорожке прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

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Участница из Австралии, певица Монтень не смогла прибыть на «Евровидение» из-за коронавируса, она записала видеообращение. Кроме того, церемония открытия прошла без делегатов из Исландии и Польши, у участников накануне, 15 мая, тесты на коронавирус показали положительный результат. Также на самоизоляцию ушли исполнители из Румынии и Мальты, которые проживали с ними в одном отеле.

Российская исполнительница Manizha (Манижа Сангин) вышла на ковровую дорожку со своими бэк-вокалистами. «Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения"», — рассказала артистка.

Ранее участники «Евровидения-2021» оценили песню Russian Woman певицы Manizha. Наивысшие 12 баллов ей готовы отдать представительница Хорватии Альбина и исполнительница из Австралии Монтень. «Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — отметила она.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.