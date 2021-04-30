На «Евровидении» раскрыли причину недопуска Белоруссии на конкурс

Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Карран раскрыл причину недопуска Белоруссии на конкурс «Евровидение». Его слова приводит The Guardian.

«Мы проконсультировались со сторонними организациями и пришли к выводу запретить [Белоруссии] участвовать в этом году. Довольно сложно выискивать в песнях политический подтекст. Но в этом случае ситуация была для нас совершенно понятной, особенно с учетом того, что происходит в Белоруссии, на фоне того, что произошло после выборов в прошлом году», — заявил глава музыкального конкурса.

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Ноэль Карран подчеркнул, что позиция ЕВС в отношении Белоруссии соответствует своей основной миссии организации — обеспечению беспристрастности конкурса, над чем Европейский вещательный союз в последние годы трудится все больше.

26 марта организаторы конкурса заявили, что отстраняют Белоруссию, которую должна была представлять группа «Галасы ЗМеста», от участия в конкурсе. Сначала комиссией была отклонена песня «Я научу тебя». Артисты предложили другую композицию, но представители «Евровидения» приняли решение об исключении Белоруссии из состава участников в 2021 году.

Это не первый подобный случай на «Евровидении». В 2015 году Армении пришлось сменить название песни «Не отрицай» на «Лицо тени» после того, как Азербайджан и Турция заявили, что текст песни посвящен отрицанию геноцида армян. В 2009 году Грузию попросили изменить текст песни We Don't Wanna Put In из-за подозрения, что фрагмент названия был отсылкой на президента России Владимира Путина, но представители Грузии отказались принимать участие в конкурсе.