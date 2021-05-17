Manizha оценила шансы на победу в «Евровидении» и раскрыла свои планы

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) оценила свои шансы на победу в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», а также раскрыла планы на то, чем займется после состязания. Слова артистки передает РИА Новости в понедельник, 17 мая.

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Исполнительница заверила, что определенно попадет в финал соревнования, однако не стала угадывать место, которое получит. «Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана», — подчеркнула она.

«Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже. Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали», — объяснила Manizha.

Артистка отметила, что летом планирует выпустить новый альбом и множество музыкальных клипов. В случае победы на «Евровидении» Manizha пообещала «съесть огромный бургер, выпить шампанского и потанцевать».

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Уроженка Таджикистана Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.