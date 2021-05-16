Киркоров поддержал Manizha на «Евровидении»

Поп-певец Филипп Киркоров поддержал представительницу России на песенном конкурсе «Евровидение», исполнительницу Manizha (Манижа Сангин). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ее поклонник, я ее поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!» — рассказал Киркоров. Он также отметил, что певица точно сможет достойно выступить.

Манижу поддержала также и представительница Молдавии Наталья Гордиенко, для которой Киркоров написал песню Sugar: «Талантливая, харизматичная, сильная, мне она нравится. Мы познакомились, она мне очень импонирует как человек, как артист, и я держу за нее кулачки».

8 марта текущего года песня уроженки Таджикистана Manizha прошла национальный отбор Первого канала на «Евровидение», победив в зрительском голосовании. Ее композицию Russian Woman («Русская женщина») затем принялись критиковать музыканты и политики.