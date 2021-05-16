Manizha появилась на открытии «Евровидения» в кокошнике

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит на «Евровидении» от России, появилась на красной дорожке конкурса в кокошнике, красном комбинезоне и накидке с восточным орнаментом. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

На церемонию она пришла со своими бэк-вокалистами. В этом году традиционная красная дорожка была окрашена в бирюзовый цвет.

Ранее сообщалось, что на церемонию открытия прибыли участники от 34 из 39 стран. Певица Монтень из Австралии не смогла приехать на конкурс из-за COVID-19, она записала видеообращение. Кроме того, 15 мая у делегации из Польши и Исландии был выявлен коронавируса. На самоизоляцию вместе с ними ушли исполнители из Румынии и Мальты, которые проживали с делегациями в одном отеле.

Конкурс «Евровидение» официально стартовал в Нидерландах 16 мая. Сами состязания пройдут с 18 по 22 мая. Manizha с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.