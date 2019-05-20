Сергей Лазарев получит оружие за участие в «Евровидении»

Российский производитель индивидуальных корпоративных и персональных бизнес-подарков «Арт-Грани» решил подарить Сергею Лазареву меч в благодарность за достойное представление России на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Меч Scream, названный в честь песни Лазарева, изготовлен из высоколегированной стали и покрыт чистым золотом. Его общая длина составляет 880 миллиметров, а длина клинка — 645 миллиметров. Отмечается, что по своей форме он напоминает меч короля Артура «Эскалибур».

На клинке выгравирована история, показанная в клипе Scream: мальчик борется с волками и драконами, преодолевает бурю и грозу на своем корабле, защищая возлюбленную. Рисунок нанесен художником вручную. На оборотной стороне клинка выгравирован слоган Евровидения Dare to Dream («Не бойся мечтать») и название конкурса.

Подарок будет выпущен в единственном экземпляре и передан Сергею Лазареву.

Материалы по теме Итоги «Евровидения» под вопросом из-за песни победителя Артист из Нидерландов спел старую песню, но ему все сошло с рук. Лазарев на третьем месте

Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов). В 2016 году Сергей Лазарев тоже занял на «Евровидении» третье место.

В мае британское издание Independent признало костюмы российских и украинских исполнителей самыми странными в истории «Евровидения». Журналисты вспомнили наряд Андрея Данилко, выступавшего под женским псевдонимом Верка Сердючка в 2007 году, и яркие сарафаны «Бурановских бабушек».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!