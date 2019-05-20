Кремль отреагировал на тему предвзятости к России на «Евровидении»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обозначить позицию Кремля по вопросу о возможном предвзятом отношении к российской делегации на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты», — сказал Песков, добавив, что компетентно по этому вопросу может что-то заявить только Минкульт.

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Также он отметил, что третье место, занятое российским певцом Сергеем Лазаревым, — «достаточно высокое место».

Лазарев заявил о предвзятом отношении жюри конкурса к нему после завершения состязания. Артист пояснил, что увидел «некую предвзятость» по отношению к стране, которую он представлял. По его словам, несправедливое судейство может быть результатом негативного отношения к политике Москвы или вообще к стране. В ходе голосования российский певец не получил ни одного очка от таких стран, как Белоруссия и Грузия.

В финале «Евровидения-2019» победили Нидерланды.

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