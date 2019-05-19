Продюсер Билана назвала недостающий компонент для победы Лазарева

Музыкальный продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская заявила, что для победы на конкурсе «Евровидение» представителю России Сергею Лазареву не хватило «хитовости» песни. Ее слова приводит РИА Новости.

«Для меня — самый сильный вокал — он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было. Для меня он был лучше, чем на прошлом "Евровидении"», — заявила Рудковская.

По ее словам, продюсер Филипп Киркоров делал ставку на конкурсе на вокальные качества Лазарева. «Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы», — уверена Рудковская. При этом она отметила, что очень сложно угадать, какая песня «выстрелит».

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Зрительское голосование, по мнению Рудковской, было очень странным. «Как могли Грузия, Белоруссия, Израиль, где у Сережи [Лазарева] армия поклонников, дать нам ноль баллов?» — удивилась она. При этом тот факт, что Лазарев занял второй раз третье место, продюсер назвала «суперрезультатом».

Подопечный Рудковской Дима Билан стал в 2008 году первым российским артистом, победившим на «Евровидении».

Ранее Лазарев уличил жюри «Евровидения» в предвзятом отношении к России.

Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов). В 2016 году Сергей Лазарев тоже занял на «Евровидении» третье место.

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