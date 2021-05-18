Киркоров на «Евровидении» ввел иностранцев в замешательство «странным» интервью

Российский певец Филипп Киркоров, выступивший продюсером участницы «Евровидения-2021» от Молдавии Натальи Гордиенко, ввел иностранных интернет-пользователей в замешательство «странным» интервью. Запись произошедшего опубликована на YouTube-канале wiwibloggs.

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Появившийся в кадре с Гордиенко Киркоров во время интервью надел защитную маску бренда Louis Vuitton, затем снял ее, проверил свой телефон, перебил представительницу Молдавии, беседовавшую с журналистами, после чего достал из кармана конфету и съел ее.

В комментариях к видео пользователи назвали интервью странным, а Киркорова объявили пугающим и нарциссом, посчитав неуважительным его поведение во время интервью Гордиенко. «Конечно, Киркорову надо было влезть в беседу. Честно, кто будет работать с таким идиотом?» — написал пользователь Abriel Robertsson.

«Наталья, моргни, если тебя удерживают в заложниках», — попросил пользователь Edward Wenike-Cotterell.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Уроженка Таджикистана Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.