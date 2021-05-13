Ведущий «Модного приговора» объяснил свою любовь к богатым женщинам

Историк моды и телеведущий Александр Васильев объяснил свою любовь к богатым женщинам. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец.

62-летний ведущий «Модного приговора» признался, что состоятельные женщины являются его «кормилицами». По словам эксперта, ему удалось собрать коллекцию одежды и аксессуаров люксовых брендов благодаря тому, что знаменитости дарили ему вещи таких модных домов, как Gucci, Prada, Chanel, Dior.

«Я в восторге от их щедрости, потому что бывали случаи, когда они мне привозили чемоданами Louis Vuitton и Chanel, для них вышедшие из употребления. Больше всего подарили [актриса] Сати Спивакова, [эстрадная певица] Надежда Бабкина, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева. (...) В России у меня есть несколько потрясающе добрых, широких душою женщин, подаривших мне очень большие коллекции, которые я постоянно показываю на выставках», — отметил Васильев.

В августе 2020 года Васильев рассказал о бесплатно полученных нарядах певицы и актрисы Юлии Началовой. По словам историка моды, он принял три платья и две пары обуви от матери артистки. Ведущий считает, что женщина передала ему вещи как крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов, поскольку желает сохранить память о дочери.