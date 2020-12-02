Ведущий «Модного приговора» назвал ненавистную для всех мужчин женскую одежду

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал ненавистную для мужчин одежду, которую любят женщины всех стран мира. На эту тему модный критик высказался в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Историк моды раскритиковал образ героини, которая появилась на подиуме в коричневых брюках в мелкую клетку и синем пиджаке с блестящими пуговицами. Эксперт подчеркнул, что именно так одевается большинство американских домохозяек. По его мнению, такой наряд отпугивает мужчин.

«Обычное дело для многих стран: удобно, надежно, с неким намеком на статус. Блейзер с золочеными пуговицами говорит о прошлой работе женщины — в банке или правительстве, или она была профсоюзным деятелем», — подчеркнул Васильев.

Стилистка Эвелина Хромченко поддержала ведущего и заявила, что образ подобран неудачно. Она считает, что диагонально расположенные пуговицы на пиджаке увеличивают героиню передачи. Хромченко посоветовала зрительницам заменить похожие блестящие пуговицы на аналогичные в тон вещи.

Ранее в ноябре телеведущая Эвелина Хромченко призвала россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде. Она утверждает, что нет необходимости стараться подогнать сапоги под цвет верхней одежды.