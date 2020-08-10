Ведущий «Модного приговора» объяснил решение Путина лишить армию каракулевых шапок

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил лишение армейских генералов каракулевых шапок жалостью по отношению к новорожденным ягнятам. На эту тему он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Историк моды предположил, что причина отказа от таких головных уборов может быть экологической, а именно — в убийстве животных. «Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок», — посетовал он.

Васильев призвал также отказаться в ресторанах от мясных блюд из баранины. «Если мы против каракуля, значит мы против мяса и кожи. Может, у нас в стране будет введено обязательное веганство», — заключил ведущий.

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Ранее в августе стало известно, что президент России Владимир Путин запретил ношение каракулевых шапок для армейских генералов. Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих Вооруженных сил России заменят меховыми шапками с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров).

Предложение лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок Путину поступило от Минобороны России в апреле. Тогда предполагалось, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.