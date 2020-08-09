Президент России Владимир Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь шапки из каракуля серого цвета с козырьком положено носить высшим офицерам (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковникам Федеральной службы охраны России, а также высшим офицерам (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии России.

Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих Вооруженных сил России заменят меховыми шапками с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров).

Предложение лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок Путину поступило от Минобороны России в апреле. Тогда предполагалось, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.