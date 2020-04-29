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Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок. Это прописано в проекте поправок в указ главы государства «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия», на который обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Согласно поправкам, генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга лишатся права носить каракулевые шапки с козырьком. Вместо этого им будут положены меховые шапки с козырьком. Шапки из каракуля останутся в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Папахи, права на которые военных лишили еще в 2014 году, смогут носить, как и прежде, высшие чины ФСБ, МЧС и Главного управления специальных программ президента — государственной военизированной организации, которая отвечает за мобилизационную подготовку российской власти.

В Минобороны проинформировали, что данная реформа готовится «в целях реализации решения президента», однако суть этого решения неясна. В Кремле и военном ведомстве ее не разъяснили.

Предполагается, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», при президентстве Путина папахи из каракуля стали престижным символом, однако опрошенные изданием эксперты указали на их ненужность и неудобство. «Вещь крайне неудобная, особенно в современной армии. Надевали ее крайне редко», — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский. Отставной генерал-майор КГБ Алексей Кондауров признался, что хотя папаха ему и полагалась, он ни разу не надевал ее, поскольку предпочитал ходить в гражданской одежде. Менеджер одного из московских ателье, которое обслуживает высших офицеров армии, рассказал, что у него регулярно заказывают папахи «те, кто любит покрасоваться».

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