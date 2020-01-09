Путин впервые за многие годы надел пилотку

Президент России Владимир Путин, наблюдая за учениями Военно-морского флота у берегов Крыма, надел пилотку, следует из видео Минобороны.

На борт крейсера «Маршал Устинов», с которого велось наблюдение за ракетными стрельбами в Черном море, он поднимался без головного убора. Уже на самом корабле глава государства надел черную пилотку ВМФ и вдобавок накинул на голову капюшон.

Материалы по теме Путин в тренде Образ президента теперь в моде на всем: от духов до телефонов и футболок

Путин многие годы не носил пилотку. Последнее его появление в присутствии фотокамер в этом головном уборе задокументировано в августе 2005 года, когда президент летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 и поднимался на борт крейсера «Петр Великий». Кроме того, он надевал пилотку и форму подводника в апреле 2000 года в ходе посещения подлодки «Карелия».

После публикации фотографий с тех мероприятий в сети стали популярны изображения с Путиным в образе подводника, которые впоследствии начали активно использовать в качестве принтов для нанесения на майки, чехлы для телефонов, кружки и другую атрибутику патриотического толка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства негативно относится к этому явлению, писали «Известия».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!