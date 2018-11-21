Песков ответил на вопрос о переодевании Путина в военную форму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о предложении переодеть верховного главнокомандующего Владимира Путина в военную форму. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 21 ноября.

«В Кремле не отнеслись к подобному предложению. Мы о нем первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду издание RTVI со ссылкой на свои источники сообщило о том, что во властных структурах всерьез обсуждают идею одеть президента, министров и всю госслужбу в мундиры или военизированную форму. Сторонники инициативы считают, что это поможет поднять рейтинг власти. «Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого», — сказал собеседник в Минобороны.

В мае 2005 года Владимир Путин запретил невоеннослужащим носить форму. Как указывается в документе, «форма одежды и знаки различия лиц, не являющихся военнослужащими, не могут быть аналогичными военной форме одежды и знакам различия военнослужащих, а также сходными с ними до степени смешения».

Российский лидер в основном носит классические костюмы. Иногда на военных учениях его можно увидеть в армейской куртке, впрочем, военные маневры «Восток-2018», которые прошли с 11 по 17 сентября, Путин посетил в одежде делового стиля.

В сети были популярны фото Путина во флотской форме: в 2000 году он, будучи и.о. президента, посетил крейсер «Карелия», где был посвящен в подводники.

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