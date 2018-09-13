Путин заявил о нежелании России воевать

Президент Владимир Путин заявил, что Россия — миролюбивое государство, и у нее нет агрессивных планов. Об этом он рассказал во время посещения военных маневров «Восток-2018», передает в четверг, 13 сентября, «Интерфакс».

«Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — отметил глава государства.

При этом, обращаясь к военным, он подчеркнул, что их долг перед Родиной состоит в том, чтобы «быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны». «А если потребуется — и поддержать союзников», — добавил Путин.

Военные учения «Восток-2018» проходят на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они стали крупнейшими маневрами в России за последние 37 лет. Предыдущие — «Запад-81» — состоялись с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря.

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