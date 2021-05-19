Милонов раскритиковал выступление Manizha и назвал певицу «позором России»

Депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов уверен, что выступление певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. Его слова приводит URA.RU в своем Telegram-канале.

«Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — сказал Милонов.

Как уточнили в Федеральном агентстве новостей, в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот» Милонов добавил, что, по его мнению, Manizha не умеет петь и поэтому не может называть себя артисткой. Также парламентарий выразил сомнение относительно того, может ли она причислять себя к «российским певицам».

Депутат сравнил Manizha с израильской исполнительницей Нетой Барзилай, которая победила на песенном конкурсе в 2018 году.

«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги», — отметил Милонов.

Ранее историк моды и телеведущий Александр Васильев разглядел в образе Manizha на «Евровидении» агрессивный посыл. Манера выступления артистки чересчур напориста, а громкий топот во время исполнения песни символизирует Россию, считает он.

Во вторник, 18 мая, Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, на последний этап конкурса прошли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал — 22 мая.