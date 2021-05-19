Номер Manizha в полуфинале «Евровидения» установил рекорд по просмотрам

Номер певицы Manizha на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» побил рекорд по просмотрам среди всех конкурсантов первого полуфинала. Опубликованную на YouTube-канале соревнования запись выступления посмотрели более 1,5 миллиона раз.

Материалы по теме Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории? Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?

При этом полная трансляция полуфинала на момент написания заметки набрала более 1,6 миллиона просмотров. На втором месте среди конкурсантов оказалась представляющая Украину группа Go_A с композицией Shum — их запись собрала свыше миллиона просмотров. На третьем месте — набравший более 700 тысяч просмотров номер артистки Елены Цагрину, которая представляет Кипр с песней El Diablo.

Ранее сообщалось, что выступление Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) довело до слез иностранных зрителей, которые расхвалили номер в комментариях на YouTube.

Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, на последний этап конкурса прошли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал — 22 мая.