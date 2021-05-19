Manizha пообещала быть более безумной в финале «Евровидения»

Певица Manizha (Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», пообещала, что в финале песенного конкурса будет «чуть более безумной». Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам полуфинала, видео с которой опубликовано на YouTube-канале Wiwibloggs.

«Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — заявила она.

В ходе пресс-конференции исполнительница отметила, что ей прочили провал с песней на русском. Выйдя в финал и доказав обратное, она призвала больше петь на родном языке. Manizha подчеркнула, что «русский язык прекрасен».

Представительница России выступила в полуфинале одетой в огромное платье в русском стиле с пестрыми народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно «раскрылось», и Manizha «вышла» из него в красном рабочем комбинезоне. Как позже пояснила певица, это «символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой».

Первый полуфинал «Евровидения» прошел вечером 18 мая. Manizha с песней Russian Woman выступила в первом полуфинале под номером три. Состязание в России транслирует Первый канал. Финал «Евровидения» состоится 22 мая. Согласно жеребьевке, певица выйдет на сцену в первом отделении.