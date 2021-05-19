Manizha впервые прокомментировала выход в финал «Евровидения»

Певица Manizha, представляющая Россию на 65-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», впервые прокомментировала выход в финал конкурса. Она поделилась впечатлениями на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Певицу оскорбляло неверие людей в то, что она пройдет в финал с песней на русском языке. Она напомнила, что группа «Тату» в прошлом попала в финал конкурса, также исполнив песню на русском.

«Я должна сказать одну вещь. Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово "хейтеры", давайте скажем "нелюбители". Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», — поделилась певица.

Manizha заявила, что горда тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке». «Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», — заключила артистка.

Кроме Manizha, в финал конкурса прошли представители от Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. Остальные участники конкурса будут определены во втором полуфинале в четверг, 20 мая. В финале конкурса также автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.