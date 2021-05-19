Раскрыты подробности выступления Manizha в финале «Евровидения»

Певица Manizha, представляющая Россию на 65-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», выступит в первой части финального этапа мероприятия в субботу, 22 мая. Об этом стало известно по итогам жеребьевки во время пресс-конференции после полуфинала. Такие подробности раскрывает ТАСС.

Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, в финал конкурса прошли представители от Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. Остальные участники конкурса будут определены во втором полуфинале в четверг, 20 мая. В финале конкурса также автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.