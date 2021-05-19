Manizha прошла в финал «Евровидения»

Уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал международного вокального состязания. Трансляция ее выступления велась на официальном YouTube-канале конкурса.

Артистка выступила в первом полуфинале песенного состязания с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Вместе с Manizha в следующий этап «Евровидения» прошли исполнители, представляющие Украину, Израиль, Мальту, Азербайджан, Литву, Кипр, Швецию, Бельгию и Норвегию. Артисты от Австралии, Хорватии, Ирландии, Северной Македонии, Словении и Румынии в финал не попали.

Manizha появилась на сцене в огромном платье в русском стиле с народными узорами из лоскутов, собранных из разных уголков России. Во время исполнения песни она выпрыгнула из наряда.

Комментируя попадание в финал конкурса, Manizha призналась, что последние два месяца «истощили» ее из-за многочисленных критиков. По словам певицы, она гордится тем, что является «русской женщиной, которая поет на русском языке».

Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке Manizha

Артистка пообещала в финале «Евровидения» вести себя еще безумнее, оставаясь при этом собой. «Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — подчеркнула она.

Видео выступления Manizha в полуфинале вокального состязания стало хитом — на момент написания заметки оно оказалась популярнее, чем записи номеров всех остальных участников, и собрало столько же просмотров, сколько вся трансляция мероприятия. На момент написания заметки у номера Manizha 1,8 миллиона просмотров. На втором месте оказалось выступление украинской группы Go_A с композицией Shum, оно собрало более 1,2 миллиона просмотров. На третьей строчке — представительница Кипра Елена Цагрину с треком El Diablo, свыше 807 тысяч просмотров. Двухчасовая запись трансляции полуфинала насчитывает чуть более 1,7 миллиона просмотров.

В комментариях к музыкальному ролику иностранные интернет-пользователи признались, что песня довела их до слез. Артистке пожелали победы, назвав ее выступление вдохновляющим, сильным и эпичным.

Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я — итальянский мужчина комментатор в сети

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Трек Russian Woman также расхвалили другие участники конкурса. Представительница Хорватии Альбина Грчич заявила, что Manizha — «очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя», а ее номер заслуживает максимальные 12 баллов. Также своим фаворитом Манижу Сангин назвала австралийская исполнительница Монтень, а вокалист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий Литву, объявил российскую артистку «очень смелой».

Помимо победивших в полуфинале стран, в последнем этапе «Евровидения» выступят представители «большой пятерки» (Германии, Великобритании, Испании, Италии и Франции), а также победившей в предыдущем состязании страны, Нидерландов. Второй полуфинал, в котором поборются, в частности, артисты от Чехии, Греции, Польши, Исландии, Сербии, Молдовы, Грузии, Албании, Болгарии и Финляндии, состоится 20 мая. Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая.

«Евровидение-2021» проходит в Роттердаме, Нидерланды. В прошлом году состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.