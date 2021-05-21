Manizha исключили из десятки фаворитов «Евровидения-2021»

Букмекеры исключили исполнительницу Manizha из десятки фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2021». Об этом свидетельствуют данные сайта EuroINvision.

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Артистка опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая. Лидирующие позиции по-прежнему занимают группа из Италии Måneskin, француженка Барбара Прави и участница от Мальты Дестини Чукуньере.

19 мая стало известно, что номер певицы Manizha на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» побил рекорд по просмотрам среди всех конкурсантов первого полуфинала. В настоящее время ролик посмотрели почти девять миллионов раз. Выступление артистки довело до слез иностранных зрителей, которые расхвалили номер в комментариях на YouTube.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит на фестивале под номером пять. Состязание в России будет транслировать Первый канал.