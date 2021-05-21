Рудковская оценила шансы Manizha на победу в «Евровидении»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила шансы Manizha (Манижа Сангин) на победу в «Евровидении», предсказав представительнице России на конкурсе 5-8-е место. Своим мнением она поделилась в разговоре с РИА Новости.

«Я посмотрела всех участников, остались только финалисты. И это как раз тот случай, когда финалисты станут главными претендентами на первую тройку. Там очень сильная француженка с очень сильной песней, очень искренняя, очень настоящая. Там потрясающая модная группа итальянская, девочка играет на гитаре, это что-то невероятное», — сказала Рудковская.

Она добавила, что ей нравится сама Манижа и ее музыкальный номер, однако, по словам продюсера, песня на русском языке помешает певице оказаться в тройке лидеров. «Песня на русском языке на европейском конкурсе — я бы так не рисковала», — подчеркнула Рудковская.

Ранее российский поп-певец Сергей Лазарев назвал своих фаворитов на конкурсе «Евровидение-2021». Ими стали представители Франции и Мальты: Барбара Прави и Дестини Чукуньере.