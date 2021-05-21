Назван номер выступления Manizha в финале «Евровидения»

Уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», выступит в финале международного вокального состязания под номером 5. Об этом сообщили организаторы конкурса в своем Twitter-аккаунте.

Порядок выступления всех остальных участников также был опубликован. Так, первым на сцену выйдет представитель Кипра, а в самом конце, 26-м, — участник от Сан-Марино. Представительница от Молдавии певица Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский артист Филипп Киркоров, выступит в финале под 14 номером.

Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В этом году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды. Годом ранее состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.