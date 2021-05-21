Протеже Киркорова вышла в финал «Евровидения»

Представительница от Молдавии певица Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский артист Филипп Киркоров, вышла в финал «Евровидения-2021». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте международного музыкального конкурса.

По итогам голосования зрителей, в заключительную стадию «Евровидения» также пробились Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Ранее в финал конкурса прошла уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021». Артистка выступила в первом полуфинале песенного состязания с композицией Russian Woman («Русская женщина»).

Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В этом году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды. Годом ранее состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.