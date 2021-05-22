Manizha назвала своего фаворита на «Евровидении»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2021», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала своего фаворита на состязании.

По словам певицы, ее фаворитом на конкурсе является исполнитель Gjon’s Tears из Швейцарии, который будет выступать с песней Tout l'Univers. «Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую», — сказала она, добавив, что хотела бы продолжить участие в других мероприятиях «Евровидения».

Исполнительница заявила, что не расстроится, если победит кто-то другой, однако ее огорчит предвзятость при оценке участников. «Мне бы хотелось, чтобы ее (предвзятости — прим. "Ленты.ру") не было, мне бы хотелось, чтобы мы оценивали друг друга по тому, какие мы люди, а не по тому, как складывалась политика», — сказала Manizha.

Ранее Manizha поделилась эмоциями от своего выступления в полуфинале «Евровидения» и рассказала подробности подготовки к выходу на сцену. По ее словам, автором идеи сшить платье из тысячи лоскутков стала ее мама. Тем самым они хотели показать, что Россия — «государство с разными-разными прекрасными людьми». А концепцию большого экрана придумал режиссер Ладо Кватания. Про выступление в полуфинале она рассказала, что чувствовала, будто идет по канатной дороге между двух небоскребов.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит на фестивале под номером пять. В России состязание будет транслировать Первый канал.