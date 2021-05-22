Италия победила на «Евровидении»

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021» стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Коллектив занял первое место, получив 524 балла. Вторую позицию заняла Франция (ее представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), оказалась на девятой строчке с 204 баллами.

Представители Италии исполнили на «Евровидении» композицию Zitti e buoni («Тихие и смирные»).

Соревнование, проходившее в Роттердаме, Нидерланды, официально завершилось. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2022 года в стране-победительнице. В финале конкурса выступили 26 стран.