Manizha выступила на финале «Евровидения»

Российская певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) завершила номер на финале вокального состязания «Евровидение-2021» в Роттердаме. Трансляция конкурса доступна на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Представляющая Россию артистка исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступила пятой по счету, ее номер сопровождался перфомансом с «выходом» из огромного платья, сотканного из различных лоскутов. В кульминации композиции на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими певице женщинами.

В преддверии конкурса сообщалось, что букмекеры исключили Manizha из десятки фаворитов песенного конкурса «Евровидение-2021». Исполнительница опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая.