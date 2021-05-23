Жириновский прокомментировал поражение на «Евровидении» и вспомнил Кончиту Вурст

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение России на «Евровидении». Об этом сообщает РИА Новости.

Жириновский назвал позором выступление певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представлявшей на конкурсе Россию. По его мнению, проблема заключалась в отсутствии у нее изюминки. «Чтобы победить, нужна изюминка, — объяснил он. — Просто выйти и открывать рот — красивый голос, музыка, слова — не идет… Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то».

Политик считает, что для победы на конкурсе следует равняться на австрийского певца Томаса Нойвирта, который выиграл «Евровидение-2014» в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст. «Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место», — напомнил он.

Жириновский добавил, что не следовало посылать Manizha на «Евровидение». «Девятое место. Кто отвечать сейчас будет за это? — посетовал он. — В Италии снова будет конкурс, итальянец победит на будущий год, а мы не победим».

На «Евровидении-2021» Manizha получила 204 балла и заняла девятое место. Победителем конкурса стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов.

Австрийский певец Томас Нойвирт придумал образ бородатой Кончиты Вурст как высказывание в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В образе Кончиты ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года с песней Rise Like a Phoenix.