Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута»

В начале музыкальной карьеры группе «Король и Шут» помог раскрутиться продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Я год с ним (Михаил Козырев, бывший генпродюсер “Нашего радио” — прим. «Ленты.ру») вел переговоры. Я привел “Короля и Шута”, принес “Акустический альбом”, потом “Ели мясо мужики”, и я год с ним бился. Потом год он не мог снять это с эфира, потому что они заняли первое место», — поведал Пригожин.

Финальная, девятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 14 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1999 году, геях и лесбиянках в шоу-бизнесе, а также о самых громких хитах и наиболее известных артистов конца 90-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь, а восьмую — здесь.

Подробнее о том, как «Король и шут» стали популярны (видеоролик с таймкодом):