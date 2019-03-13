Россияне увидят голограмму лидера «Короля и Шута»

Голограмма лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева появится на музыкальном фестивале «Кинопробы». Ее представит коллектив «КняZZ» в рамках программы «Камнем по голове. 30 лет группе КиШ». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Модель создадут с помощью оригинальных концертных аудио- и видеозаписей Горшенева.

Программа «Камнем по голове» основана на первом одноименном альбоме «Короля и Шута». Она включает более 30 известных песен группы, в том числе «Лесник», «Дурак и молния», «Мария».

Кроме того, определился первый хедлайнер «Кинопроб» — им станет «Би-2» с симфоническим оркестром. Музыканты исполнят композиции из нового альбома, над которым они еще продолжают работать. В пластинку войдут песни из «Горизонта событий» (2017) и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке.

Фестиваль «Кинопробы» пройдет с 21 по 23 июня на аэродроме Окуловка в Новгородской области. На нем выступят более 50 музыкальных коллективов. По традиции участники должны исполнить хотя бы одну песню группы «Кино».

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