В Новгородской области пройдет масштабный фестиваль памяти Виктора Цоя

Второй музыкальный фестиваль «КИНОпробы», посвященный памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя, пройдет 23 и 24 июня. По сложившейся традиции, каждый участник исполнит композиции легендарного рокера.

На сцене фестиваля выступит несколько десятков музыкальных коллективов, среди которых такие исполнители как «Пилот», Сергей Бобунец, Louna, КняZz, Brainstorm, 25/17 и другие. Хедлайнерами опен-эйра станут группы «ДДТ», «Алиса» и «Би-2», которые представят большие концертные программы. Исполнение хотя бы одной песни авторства Виктора Цоя будет обязательным условием для участников.

Откроется музыкальное событие концептуальной программой группы «ДДТ» под названием «История звука», которую фронтмен Юрий Шевчук позиционирует как рефлексию в музыке различных событий, происходящих в России. Вечером 23 июня «Алиса» представит масштабный юбилейный концерт, посвященный 35-летию коллектива. Закроется фестиваль большим сетом «Би-2» — группа сыграет треки из последнего альбома «Горизонт событий» и наиболее известные хиты.

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Мероприятие пройдет на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области. Оно приурочено ко дню рождения фронтмена группы «Кино».

Первый одноименный фестиваль состоялся 21 июня 2017 года в день 55-летия Виктора Цоя. Тогда в память о рок-звезде на сцену вышли группы «Пилот», Louna, «Бригадный Подряд», «Алиса», «Чайф» и другие.

