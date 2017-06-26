«Попробуй спеть вместе со мной»

В Окуловском районе Новгородской области прошел фестиваль «Кинопробы». Так здесь отпраздновали 55-летие Виктора Цоя, который за последние годы стал одним из брендов района. На рок-фестиваль съехались тысячи людей, в том числе и Андрей Никитин, исполняющий обязанности губернатора Новгородской области.

«А почему не Виктор Цой?» — отвечает глава Окуловского муниципального района Сергей Кузьмин вопросом на уже традиционный вопрос.

Спросить Сергея Вячеславовича «Почему Виктор Цой?» резонно хотя бы потому, что в Окуловском районе Новгородской области и без Цоя есть, кому поклониться. Здесь, к примеру, дом Виталия Бианки. И поместье Рерихов. Неподалеку родился Миклухо-Маклай — его именем в Окуловке назван краеведческий музей, недавно появился и памятник. Поэт Михаил Кузмин, купцы Рябушинские — кто только не жил и не работал здесь, по пути из Петербурга в Москву и обратно: удобство, как сейчас принято говорить, логистики плюс уникальная природа.

Фестиваль «Кинопробы» Фото: Юрий Васильев

А от пребывания Виктора Цоя на окуловской земле осталась только легенда, будто бы он останавливался в одном из здешних общежитий по пути на Валдай. Но этого оказалось достаточно, чтобы прописать у железнодорожной станции Окуловка, где то и дело на минуту-другую останавливаются «Сапсаны», памятник работы Алексея Благовестнова — босой Цой на мотоцикле в натуральную величину. Назвать фонд развития Окуловского района словом «Перемены».

И провести уже второй концерт памяти лидера «Кино». Первый — прошлогодний, августовский — в день смерти. Нынешние, июньские «Кинопробы» пришлись на юбилей Виктора Цоя, 55 лет. Стараниями питерских бизнесменов, живущих в районе, — прежде всего Игоря Силиверстова, устроителя фестиваля и мотора «Перемен» — концерт памяти Цоя превратился в полноценный open air со звездами: «Чайф», «Алиса» и т.д.

Легко добраться, легко уехать

Но все же, почему Цой? Потому, объясняют окуловские начальники, что из Москвы, к примеру, до Великого Новгорода идет один поезд в сутки. А из той же Москвы до райцентра Окуловка Новгородской области — восемнадцать. Столько же поездов, соответственно, сюда идет из Питера. «До нас легко добраться, — говорит районный глава Сергей Кузьмин. — Но от нас и легко уехать: столицы вымывают у нас людей».

Вымывают — притом, что 23 тысячам жителей района есть, где трудиться. Можно выпускать зубную пасту «Сплат» на ультрасовременном заводе. Есть бумажное производство — еще со времен Рябушинских. «Фабрика мебельной фурнитуры может завалить своей продукцией всю округу — что и делает», — отмечает Кузьмин. Оборонный радиозавод. Комбинат бытовой химии. Кому недостаточно — строительство федеральной трассы М11, как раз через район: десятки километров, постоянные объявления «требуются».

И даже при всем этом лучший метод борьбы с оттоком людей для Кузьмина — повышение самооценки населения. В том числе и благодаря Виктору Цою — роль которого в повышении окуловской самооценки теперь ничуть не меньше, чем привлечение инвестиций и создание рабочих мест.

И с тем, и с другим здесь лучше, чем у многих в стране. Притом что состояние области в целом — едва ли не критическое.

Рейтинг на номере

Андрей Никитин появляется в Окуловке незаметно. Один джип, ноль мигалок, ноль охраны. Ни одного милиционера на перекрестках — кроме тех, кто следит за порядком вокруг «Кинопроб». Кортежа тоже нет. Только машина районного главы встречает на границе Окуловского района. Надо же показать исполняющему обязанности губернатора Новгородской области, где будет совещание инвест-совета. А потом — Окуловский аэродром, где идут те самые «Кинопробы».

Памятник Виктору Цою Фото: Юрий Васильев

Губернаторский совет по улучшению инвестиционного климата до Никитина собирался — хорошо, если раз в год. Инвест-совет, на котором Никитин председательствовал в Окуловке, — как раз на флагманском для районной экономики «Сплате» — уже третий за последние четыре месяца после смены власти в губернии. Темы: кадастр, поддержка малого и среднего бизнеса. Отдельно — место области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Им занимается Агентство стратегических инициатив (АСИ), до нынешнего февраля возглавлявшееся Никитиным.

Сейчас область в рейтинге на 53-м месте. То же число можно увидеть на автомобильном коде региона. «Конечно, в прошлом году мы были на 65-м, — отмечает Никитин. — Но нынешнее место — не совсем то, чему хочется обрадоваться».

Ходом обсуждения и.о. губернатора также недоволен. На следующее заседание инвест-совета он просит подготовить сравнения с соседними и похожими по экономическому положению регионами. «Налоги, объемы поддержки, гарантии по кредитам, ставки и проценты, — перечисляет Никитин. — Без этого не сможем никуда двинуться».

Судьба Марьи Ивановны

Куда больше, чем ставки, проценты, объемы и гарантии корреспондента «Ленты.ру» интересовала Марья Ивановна. Та, о которой Андрей Никитин рассказал полтора года назад — когда речь зашла о практике привлечения инвестиций и «контрольных закупках», которые проводило АСИ в регионах России.

«Встречаются самые причудливые варианты, — говорил тогда Никитин. — В одном из областных инвестагентств условная Марья Ивановна, закутавшись в шаль, сказала нашему "бизнесмену": "Нашего губернатора проекты меньше, чем на миллиард рублей, не интересуют". Цитата! Спрашиваю губернатора потом — он говорит: "Да я и на 100 миллионов готов. Мне любой инвестпроект интересен"». «Вот и повод для главы области разобраться с качеством государственного управления», — резюмировал в декабре 2015 года Андрей Никитин.

Теперь он сам — и.о. главы Новгородской области. Что здесь с качеством управления, инвестициями — и, разумеется, с Марьей Ивановной? Выяснилось, говорит Андрей Никитин, что в Новгородской области инвестагентства не оказалось как класса. Стало быть, и разбираться не пришлось. «Но и придти с миллиардом либо со ста миллионами тоже некуда, — обозначает проблему и.о. главы региона. — Сегодня всю эту работу ведут главы районов. На системный уровень здесь область еще не вышла. Наша задача — создать такие инструменты для инвесторов, чтобы они могли получать объективную информацию о регионе и принимать решения».

Чем могут помочь механизмы, выработанные агентством? Здесь Андрей Никитин дает ту же определенность, что и с Марьей Ивановной: «АСИ не работало с Новгородской областью, потому что у Новгородской области не было желания плотно работать с АСИ». Практики привлечения инвестиций создаются здесь с нуля, уверен и.о. губернатора: «Что, наверное, является плюсом. Мы можем учесть все ошибки, сделанные за годы существования агентства, и более их не совершать».

Андрей Никитин, исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Фото: Юрий Васильев

«Следи за собой, будь осторожен»

Пора ехать на «Кинопробы». К Окуловскому аэродрому ведут две грунтовки, обе убиты ливнями еще накануне, и дождь не перестает. Картина вполне соответствует общему состоянию дорог в области, убийственному и без стихийных бедствий.

Тем не менее все удалось. «Десять тысяч минимум», — подсчитывает количество слушателей Игорь Силиверстов. Возраст — от подростков до бабушек и дедушек. В основном — Москва и Питер, разумеется. Внезапно Кемерово — 35-летний менеджер Анатолий Корниенко оказался в Москве в гостях у брата, в интернете узнал о фестивале. «И немедленно приехал, — говорит Анатолий, — Уеду ночным, как окончится все».

Или Анна Гусева из Мурманска, «работаю по рыбной промышленности». Приехала через Питер специально, пожертвовав финалом отпуска, — «хочу хороших эмоций перед тем, как обратно на работу». И так далее, несмотря на дождь. «Люди любят Цоя», — напоминает Сергей Кузьмин. А «Сапсаны» и менее быстрые, но от того не менее прямые поезда по маршруту «столицы — Окуловка» ходят сюда практически с частотой метро.

И.о. губернатора добирается до «Кинопроб» по нескольким железным балкам, разложенным по лужам. Как раз в этот момент группа «Северный флот» поет со сцены кавер на «Доброе утро, последний герой». Выступать со сцены чиновник не планирует. Под песни Виктора Цоя Андрей Никитин продолжает рассказывать о состоянии региона.

«Что меня радует — то, что здесь есть крупные компании, готовые работать не только на себя, но и на развитие Новгородской области, — излагает и.о. губернатора первые выводы. — Что не порадовало — как мы распоряжаемся имеющимися ресурсами. Бюджетные деньги можно тратить более эффективно, с большей пользой для людей».

«Следи за собой, будь осторожен», — поют со сцены. «Новгородская область занимает 84-е место по уровню смертности, — говорит Никитин. — Едва ли не самая большая смертность по России. Я не знаю, кто 85-й, меня интересует порученный президентом регион. Не на окраине, а в центре страны. Область, где люди живут более тысячи лет».

Цой — жив! Фото: Юрий Васильев

Причин много, в том числе — те же дороги, по которым нельзя вовремя доставить пострадавшего в больницу. Плюс, разумеется, ДТП как таковые. «Но главное — поздняя диагностика, — отмечает Андрей Никитин. — Поздно выявляют онкологические заболевания, инсульты, инфаркты. Несмотря на то что оборудование в больницах вроде бы есть, и оно хорошее. Но вовремя доехать до него — проблема. Вот один из главных приоритетов — спасение жизни людей».

Полагаться в этом и в других вопросах — инфраструктура, качество жизни в городах, ЖКХ и отдельно водоснабжение — Андрей Никитин собирается прежде всего на глав муниципалитетов, в том числе и Окуловского. «У меня нет никаких оснований конфликтовать ни с мэром Великого Новгорода, ни с каким-либо другим главой города либо района области», — говорит и.о. губернатора.

Подчеркивать эту очевидную мысль приходится, учитывая совсем недавнюю политическую историю Новгородской области — затяжной конфликт уже бывшего губернатора Сергея Митина с Юрием Бобрышевым, главой Великого Новгорода. «Последствия этого конфликта, наверное, еще придется преодолевать, — предупреждает Никитин. — Он весьма негативно сказался на качестве жизни в Великом Новгороде. Я настроен на консолидированную работу с коллегами в городах и районах. Эти люди — главная моя опора».

«Попробуй спеть вместе со мной, — поет Цоя со сцены «Кинопроб» группа «Бригадный подряд». — Вставай рядом со мной».

Новгородская область — Москва