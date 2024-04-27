В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют

В Госдуму внесли проект о запрете организации обращения криптовалют с 1 сентября

Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России с 1 сентября. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В качестве исключения предлагается разрешить обращение криптовалют для тестовых проектов Центробанка в рамках эксперимента. 26 апреля авторы инициативы внесли изменения в редакцию документа.

26 апреля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин анонсировал внесение новой версии законопроекта о майнинге криптовалют. По его словам, заниматься этой деятельностью легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр.

Ранее сообщалось, что добычу криптовалют в РФ собираются признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД. В Минфине заявляли, что ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране цифровой валюты для внешнеторговых расчетов. Законопроект о легализации майнинга был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года.