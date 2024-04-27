Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:42, 27 апреля 2024Экономика

В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют

В Госдуму внесли проект о запрете организации обращения криптовалют с 1 сентября

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России с 1 сентября. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В качестве исключения предлагается разрешить обращение криптовалют для тестовых проектов Центробанка в рамках эксперимента. 26 апреля авторы инициативы внесли изменения в редакцию документа.

26 апреля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин анонсировал внесение новой версии законопроекта о майнинге криптовалют. По его словам, заниматься этой деятельностью легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр.

Ранее сообщалось, что добычу криптовалют в РФ собираются признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД. В Минфине заявляли, что ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране цифровой валюты для внешнеторговых расчетов. Законопроект о легализации майнинга был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Около часа меня держали». Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за прибывшей из России главы Гагаузии. Чего от нее хотели?

      В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат

      Российский депутат стал фигурантом дела об участии в нежелательной организации

      Защита популярного российского блогера попросила изменить ему меру пресечения

      Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

      Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над сериалом

      Минфин обсудит исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки

      В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют

      В четырех областях Украины произошли взрывы

      Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше