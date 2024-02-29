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17:37, 29 февраля 2024Экономика

В России допустили скорую легализацию криптовалют в международных расчетах

В Минфине выступили за внешнеторговые расчеты намайненной в России криптовалютой

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Минфин России ожидает принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Об этом со ссылкой на начальника отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Османа Кабалоева сообщает РБК.

«Ни для кого не является тайной, что тот первый подход, с которым все согласились, — это именно легализация майнинга и использование полученной посредством майнинга криптовалюты для целей внешней торговли», — сказал чиновник, отметив, что для уточнения такой возможности осталось согласовать несколько деталей «по линии правоохранительного блока».

Кабалоев уточнил, что использование криптовалюты во внешней торговле оформят в качестве поправок ко второму чтению большого законопроекта о майнинге. Он подчеркнул, что речь идет о возможности расплачиваться именно намайненным в России, а сами операции будут проводиться в иностранных юрисдикциях.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года. В рамках этого же пакета было поручено проработать разрешение использовать такие платежные средства экспортерам, испытывающим проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. В конце прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает использование криптовалюты и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам, отметив, что ЦБ с Минфином «на эту тему (...) договорились».

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      Дмитрий Воронин
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