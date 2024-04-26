Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 26 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали условия легализации майнинга

Депутат Горелкин: в Госдуму внесут новый законопроект о легализации майнинга

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Госдуму внесут новую версию законопроекта о майнинге криптовалют, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, заниматься этой деятельностью легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр.

В то же время гражданам, не превышающим установленные кабмином лимиты энергопотребления, разрешат майнить цифровую валюту и без включения в указанный перечень, написал депутат в своем Telegram-канале.

Добывающих криптовалюту обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты и об адресах-идентификаторах. Как уточнил парламентарий, документ не предусматривает предписаний реализовывать цифровую валюту исключительно с использованием отечественной инфраструктуры, а также даст российскому правительству право запрещать майнинг в отдельных субъектах РФ. «С учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию», — указал Горелкин по поводу последнего условия.

Ранее сообщалось, что добычу криптовалют в РФ собираются признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД. В Минфине заявляли, что ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране цифровой валюты для внешнеторговых расчетов. Законопроект о легализации майнинга был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Связанного с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов в Лондоне

      43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности

      Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких

      Боец СВО из Москвы рассказал о поступивших его жене и ребенку угрозах

      Японская компания опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

      У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

      МЧС рассказало о ситуации в затопленной Оренбургской области

      Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

      В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше