Россиянам назвали условия легализации майнинга

Депутат Горелкин: в Госдуму внесут новый законопроект о легализации майнинга

В Госдуму внесут новую версию законопроекта о майнинге криптовалют, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, заниматься этой деятельностью легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр.

В то же время гражданам, не превышающим установленные кабмином лимиты энергопотребления, разрешат майнить цифровую валюту и без включения в указанный перечень, написал депутат в своем Telegram-канале.

Добывающих криптовалюту обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты и об адресах-идентификаторах. Как уточнил парламентарий, документ не предусматривает предписаний реализовывать цифровую валюту исключительно с использованием отечественной инфраструктуры, а также даст российскому правительству право запрещать майнинг в отдельных субъектах РФ. «С учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию», — указал Горелкин по поводу последнего условия.

Ранее сообщалось, что добычу криптовалют в РФ собираются признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД. В Минфине заявляли, что ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране цифровой валюты для внешнеторговых расчетов. Законопроект о легализации майнинга был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года.