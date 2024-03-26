Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:53, 26 марта 2024Экономика

Майнинг задумали признать отраслью промышленности России

«Известия»: майнинг в России собрались признать отраслью промышленности

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Добычу криптовалют задумали признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД, пишут «Известия».

По данным журналистов, с такой инициативой по поводу майнинга выступили в Минэнерго РФ, а в Минэкономразвития страны ее поддерживают. По словам первого зампредседателя главы комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева, в ходе недавно прошедших межведомственных совещаний «лед тронулся, пошел конструктивный диалог» и решение ожидается в течение месяца. Депутат отметил важность принятия законодательства о майнинге, поскольку отрасль уже давно функционирует в неформализованном виде, а ее участники не платят налоги.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов рассказал об обсуждении с коллегами из Центробанка вопроса о возможности использования криптовалют в расчетах. По словам министра, обе госструктуры выступают против хождения этого платежного средства внутри страны из-за их неподконтрольности регулятору, но нужно договориться о том, что можно делать, а что нельзя.

Как стало известно ранее, Минфин ожидает принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Речь в документе идет о возможности расплачиваться именно намайненным в России, а сами операции будут проводиться в иностранных юрисдикциях.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Назван необычный способ снизить стресс

      iPhone научились обновлять прямо в коробке

      В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

      Разбор завалов в «Крокусе» завершили

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      «АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

      Цены на какао установили исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше