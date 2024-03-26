Майнинг задумали признать отраслью промышленности России

«Известия»: майнинг в России собрались признать отраслью промышленности

Добычу криптовалют задумали признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД, пишут «Известия».

По данным журналистов, с такой инициативой по поводу майнинга выступили в Минэнерго РФ, а в Минэкономразвития страны ее поддерживают. По словам первого зампредседателя главы комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева, в ходе недавно прошедших межведомственных совещаний «лед тронулся, пошел конструктивный диалог» и решение ожидается в течение месяца. Депутат отметил важность принятия законодательства о майнинге, поскольку отрасль уже давно функционирует в неформализованном виде, а ее участники не платят налоги.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов рассказал об обсуждении с коллегами из Центробанка вопроса о возможности использования криптовалют в расчетах. По словам министра, обе госструктуры выступают против хождения этого платежного средства внутри страны из-за их неподконтрольности регулятору, но нужно договориться о том, что можно делать, а что нельзя.

Как стало известно ранее, Минфин ожидает принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Речь в документе идет о возможности расплачиваться именно намайненным в России, а сами операции будут проводиться в иностранных юрисдикциях.