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19:16, 22 марта 2024Экономика

Силуанов высказался об использовании криптовалюты в России

Силуанов: Минфин и ЦБ обсудят регулирование использования криптовалют

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о предстоящей встрече с коллегами из Центробанка, на которой будут обсуждаться майнинг и возможность использования криптовалют во внутренних и внешних расчетах. По словам министра, нужно договориться о том, что можно делать, а что нельзя, поскольку «вопрос уже не один год стоит», сообщает РИА Новости.

Силуанов отметил, что обе госструктуры выступают против хождения криптовалют внутри страны из-за их неподконтрольности регулятору. «Мы все склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри — какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать», — сказал он.

Как стало известно ранее, Минфин ожидает принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Речь в документе идет о возможности расплачиваться именно намайненным в России, а сами операции будут проводиться в иностранных юрисдикциях.

В конце прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает использование криптовалюты и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам, отметив, что ЦБ с Минфином «на эту тему, кажется, договорились».

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      Дмитрий Воронин
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