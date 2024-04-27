Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра обороны России

Защита предпринимателя Бородина обжаловала арест по делу о коррупции

Защита предпринимателя Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, обжаловала его арест. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что апелляцию будет рассматривать Московский городской суд. Дата заседания в данный момент не определена.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

Вечером 24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.