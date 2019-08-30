Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой

Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте издания.

На нем 17-летняя исполнительница изображена без одежды и лысой. Сама Айлиш оставила длинный гневный комментарий под постом: «Что это за херня? Nylon не обращался ко мне поводу этого непонятного произведения. Ни я, ни моя команда не знали об этом. Это даже не настоящее изображение меня. В этом нет моего творческого вклада. Вы серьезно изобразили меня без одежды, серьезно? Мне 17! И это на обложке? Даже если картинка должна была выглядеть, как какая-то роботизированная версия меня, я не давала на это согласия. И вы, черт возьми, удалили все мои волосы? Позор вам».

После негативной реакции Айлиш издание Nylon извинилось перед певицей и ее поклонниками. «Этот аватар является произведением 3D-графики, созданным в честь ее достижений и положительного влияния, которое она оказала на миллионы людей во всем мире, включая нас», — говорится в посте.

28 августа Айлиш призналась, что проспала в Москве церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, на которой ее признали лучшей новой артисткой года. Столичный концерт 17-летней певицы состоялся 27 августа. На следующий день она выступила в Санкт-Петербурге.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!