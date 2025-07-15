Самолет с сотнями пассажиров на борту развернулся в небе из-за необычного запаха

Bild: Борт Lufthansa с 368 пассажирами развернулся в небе через час полета

Борт с сотнями пассажиров вернулся в аэропорт вылета из-за необычного запаха в салоне. Об этом сообщает издание Bild.

В субботу, 12 июля, самолет авиакомпании Lufthansa с 368 пассажирами на борту отправился из Франкфурта-на-Майне, Германия, в аэропорт Торонто, Канада. Однако после часа полета он развернулся в небе и совершил посадку в месте отправления.

Представитель авиаперевозчика сообщил изданию, что причиной отмены рейса стал необычный запах. При этом пострадавших среди пассажиров нет.

После приземления большинство туристов перебронировали билеты на другие рейсы, а некоторые вовсе отказались от полета. На данный момент техническое расследование продолжается, и причины странного запаха пока не установлены.

Ранее в этот же день пассажирский самолет, направлявшийся из Барселоны в Нью-Йорк, получил глубокую вмятину в небе. Пилот лайнера принял решение экстренно посадить самолет.