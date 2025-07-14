Пассажирский самолет получил глубокую вмятину из-за града и экстренно развернулся в небе

Самолет Delta попал под град, получил вмятину и экстренно развернулся в небе

Самолет авиакомпании Delta Air Lines получил глубокую вмятину на носу из-за града и экстренно развернулся в небе. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 12 июля, с лайнером, направлявшимся из Барселоны в Нью-Йорк. Вскоре после вылета Airbus A330 попал под сильный град и получил повреждения. Из-за этого пилоты приняли решение вернуться в международный аэропорт Эль-Прат.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пассажиров высадили с помощью мобильного трапа. Один из путешественников позже рассказал журналистам, что, когда самолет готовился ко взлету, многие из его попутчиков получили на телефоны сообщения с экстренным предупреждением о сильном шторме в непосредственной близости от аэропорта.

В мае самолет авиакомпании IndiGo попал под град и повредил носовой обтекатель при заходе на посадку в Индии. Одна из пассажирок рейса описала произошедшее словами «люди кричали, молились и паниковали».

