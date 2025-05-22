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12:33, 22 мая 2025Путешествия

Пассажирка попавшего под град самолета описала опыт фразой «думала, моя жизнь закончилась»

Самолет IndiGo попал под град и повредил нос при заходе на посадку в Шринагаре
Алина Черненко

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Самолет авиакомпании IndiGo попал под град и повредил носовой обтекатель при заходе на посадку в городе Шринагар в Индии. Об этом пишет местное издание The Times on India.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 21 мая, с лайнером Airbus A321, летевшим из Дели. Пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации в диспетчерскую службу примерно через 45 минут после вылета. Несмотря на произошедшее, посадка воздушного судна прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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«Я думала, что моя жизнь закончилась. Люди кричали, молились и паниковали», — такими фразами описала свой опыт в беседе с изданием Hindustan Times член индийской студенческой организации Trinamool Congress Сагарику Гхоша, находившаяся на борту.

Она также похвалила пилота за то, что он обеспечил безопасную посадку всех 200 пассажиров рейса.

Ранее пассажир рейса авиакомпании, Singapore Airlines, сравнил полет при турбулентности с адом. По словам путешественника, самолет в один момент «как будто упал».

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